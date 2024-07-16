ABD Yetkilileri, İran'ın Trump'a Suikast Girişimi Planladığını İddia Ediyor - Son Dakika
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ABD Yetkilileri, İran'ın Trump'a Suikast Girişimi Planladığını İddia Ediyor

ABD'li yetkililer, İran'ın eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı istihbaratını aldıklarını ve bu nedenle Trump'ın koruması için ek tedbirler aldıklarını iddia ediyor. Ancak, suikast girişiminde ölen Thomas Matthew Crooks'un İran'la bağlantısı olmadığı belirtiliyor. ABD Gizli Servisi, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyarırken, İran tehdidinin arttığı ve Trump'a yönelik bir tehdit olduğu ifade ediliyor.

16.07.2024 22:53
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NEW ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, İran'ın planıyla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu olmadığı belirtildi.

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.

ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Donald Trump, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Yetkilileri, İran'ın Trump'a Suikast Girişimi Planladığını İddia Ediyor - Son Dakika

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