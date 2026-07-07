ABD'yi Vuran Sıcak Hava Dalgası Can Aldı - Son Dakika
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ABD'yi Vuran Sıcak Hava Dalgası Can Aldı

ABD\'yi Vuran Sıcak Hava Dalgası Can Aldı
07.07.2026 14:45
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Bağımsızlık kutlamalarında etkili olan aşırı sıcaklar, 250'den fazla ölüme yol açtı.

NEW YORK, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hafta sonu 250. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan ABD'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle doğu, güneydoğu ve güneybatı kesimlerinde onlarca kişi hayatını kaybetti.

New Jersey Sağlık Dairesi'nin verilerine göre, eyalette sıcak hava dalgası nedeniyle en az 29 kişi hayatını kaybetti. 10 farklı ilçeden bildirilen ölümlerin büyük bir kısmının klima bulunmayan evlerde gerçekleştiği belirtildi.

New Jersey Sağlık Hizmetleri Müdürü Raynard Washington da cumartesi günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yalnızca yaşlılardan oluşmadığını, aralarında genç yetişkinlerin de bulunduğunu söyledi.

FOX Meteoroloji Merkezi verilerine göre, sıcak hava dalgası ülkenin büyük bir kısmını etkilerken, 20'den fazla eyalette sıcaklıklar en az 37,8 dereceye ulaştı. 30 Haziran ile 5 Temmuz arasında farklı bölgelerde günün en yüksek sıcaklığına ilişkin en az 148 rekor kırıldı.

Cook County Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre, Chicago'da ise son sıcak hava dalgasına bağlı olarak 4 kişi hayatını kaybetti.

Günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle New York'ta da son bir hafta içinde yüzlerce kişi acil servislere başvurdu.

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington, 39,4 derece ile kayıtlara geçen en sıcak 4 Temmuz gününü yaşadı. NBC News'in aktardığına göre, ABD'nin 250. bağımsızlık yıldönümü kutlamaları kapsamında National Mall'da düzenlenen Great American State Fair adlı ulusal fuar, 44 kişinin sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklar ve yaralanmalar nedeniyle acil müdahaleye ihtiyaç duymasının ardından cuma günü geçici olarak kapatıldı. Acil müdahale ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen kişilerden 11'i hastaneye sevk edildi.

Washington'da Bağımsızlık Günü geçit töreni de dahil olmak üzere cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan diğer birçok etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi.

Philadelphia'da da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez üç gün üst üste 38,3 derece ve üzeri sıcaklıklar kaydedildi.

Atlantic City ise cumartesi günü sıcaklığın 41,1 dereceye ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu yeniledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'yi Vuran Sıcak Hava Dalgası Can Aldı - Son Dakika

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