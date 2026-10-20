ABD yönetimi Ukrayna'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD yönetimi Ukrayna'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD yönetimi Ukrayna\'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, Ukrayna'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi; füzelerin bir bölümünün destek veren ülkelerden temin edilmesi öngörülüyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth transferleri resmen engellemedi ancak gereken onay adımlarını atmadı.

WASHINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, ABD yönetiminin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze teslimatına henüz onay vermediği bildirildi.

The Washington Post'un ABD'li bir yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan füzelerin bir bölümünün Ukrayna'ya destek veren ülkelerden temin edilmesi öngörülüyor. Ancak transferlerin gerçekleştirilebilmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayı gerekiyor.

Habere göre, transferleri resmi olarak engellemeyen Hegseth, onay için gerekli adımları da atmadı.

Ukraynalı bir yetkili geçen hafta Washington Post'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın stoklarında yalnızca az sayıda hava savunma füzesinin kaldığını söylemişti.

Trump son dönemde Zelenskiy'ye yönelik eleştirilerini sıklaştırdı.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:05:29. #7.12#
SON DAKİKA: ABD yönetimi Ukrayna'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei