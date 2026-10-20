ABD yönetimi Ukrayna\'ya Patriot füzelerinin transferine henüz onay vermedi

WASHINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, ABD yönetiminin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze teslimatına henüz onay vermediği bildirildi.

The Washington Post'un ABD'li bir yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan füzelerin bir bölümünün Ukrayna'ya destek veren ülkelerden temin edilmesi öngörülüyor. Ancak transferlerin gerçekleştirilebilmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayı gerekiyor.

Habere göre, transferleri resmi olarak engellemeyen Hegseth, onay için gerekli adımları da atmadı.

Ukraynalı bir yetkili geçen hafta Washington Post'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın stoklarında yalnızca az sayıda hava savunma füzesinin kaldığını söylemişti.

Trump son dönemde Zelenskiy'ye yönelik eleştirilerini sıklaştırdı.