ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito\'nun evindeki bayrak tartışması

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ABD'de Yüksek Mahkeme'nin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito'nun evindeki Amerikan bayrağının "Trump'a destek amacıyla" ters asıldığı iddiaları, Kongre'deki Demokratların tepkisine neden oldu.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Donald Trump'ın kaybettiği 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından Trump'a destek amacıyla ters bayrak astığı iddia edilen Alito'nun bazı davalardan el çekmesi gerektiğini açıkladı.

Demokrat vekiller, yaptıkları açıklamada, Yüksek Mahkeme yargıçlarının bu tür bir siyasi eyleme karışmaları durumunda tarafsızlıklarını yitireceğini, dolayısıyla Yüksek Mahkeme'de devam eden Trump'la ilgili davalardan el çekmesi gerektiğini savundu.

Yargıç Alito'dan "bayrağı eşim ters asmış" savunması

Öte yandan, konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine yazılı bir açıklama gönderen Yargıç Alito, 2020 seçimlerinden sonra eşi Martha-Ann Alito'nun komşusuyla yaşadığı Trump'la ilgili bir tartışma üzerine bayrağı kendi inisiyatifiyle bir süreliğine ters astığını ve olayla kendisinin hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

Alito, olayın, eşinin komşuyla yaşadığı bir tartışmanın ardından gündeme geldiğini ve Demokratların belirttiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD'de Trump 2020 seçimlerini kaybettikten sonra Cumhuriyetçi seçmenler arasında "Stop the Steal" başlıklı bir kampanya başlatılmış ve bu kapsamda insanlar evlerinin önündeki Amerikan bayraklarını ters asarak Trump'a destek vermişti.