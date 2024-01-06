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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılıp katılamayacağını görüşecek - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılıp katılamayacağını görüşecek

ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Colorado Yüksek Mahkemesinin kendisini ön seçimlere katılmasını engelleyen kararına ilişkin itiraz başvurusunu kabul ettiğini, davanın 8 Şubat'ta görüleceğini duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın Colorado\'da ön seçimlere katılıp katılamayacağını görüşecek
06.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:15
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- ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılıp katılamayacağını görüşecek

WASHINGTON - ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Colorado Yüksek Mahkemesinin kendisini ön seçimlere katılmasını engelleyen kararına ilişkin itiraz başvurusunu kabul ettiğini, davanın 8 Şubat'ta görüleceğini duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından eyaletteki ön seçimlerden men edilmesine yönelik alınan karara yaptığı itiraz başvurusunun kabul edildiği bildirildi. Davaya 8 Şubat'ta bakılacağı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 Mart'ta yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.

Maine eyaletinde de aynı karara itiraz etmişti

Eski Başbakan Trump ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı da temyize götürmüştü. Kararın "önyargılı" olduğunu savunan ve Trump'ın Kongre baskınında rolü olduğu yönündeki iddiaya itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını öne sürmüştü.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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