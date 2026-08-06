Salmonella alarmı: Jalapeno biberi 27 eyalette 345 kişiyi hasta etti - Son Dakika
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Salmonella alarmı: Jalapeno biberi 27 eyalette 345 kişiyi hasta etti

Salmonella alarmı: Jalapeno biberi 27 eyalette 345 kişiyi hasta etti
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CDC, Meksika kaynaklı jalapeno biberlerinin yol açtığı salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını, 345 kişinin hastalandığını ve 36 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Chipotle ve Qdoba, tedbir olarak biberleri menülerinden çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını bildirdi.

NBC News'un haberine göre, CDC'den yapılan açıklamada, federal yetkililerinin 27 eyalette 345 kişinin hastalanmasına yol açan salmonella salgınına ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirildi. Jalapeno biberlerinin California merkezli Coast Citrus dağıtım şirketi tarafından Meksika'dan temin edildiği aktarılan açıklamada, bu biberlerin Chipotle, Qdoba ile diğer restoranlarda servis edildiği belirtildi.

HERHANGİ BİR ÖLÜM VAKASI BİLDİRİLMEDİ

Açıklamada, salmonella nedeniyle 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı, herhangi bir ölüm vakası bildirilmediği kaydedildi.

Vakaların büyük bölümünün 110'ar kişi ile Minnesota ve Colorado'da görüldüğü, Illinois'te 30, Kansas'ta ise 13 vakanın tespit edildiği bildirildi. Ayrıca hastalığın görüldüğü diğer eyaletlerin Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin ve Wyoming olduğu belirtildi.

RESTORAN ZİNCİRİ TEDBİR AMAÇLI JALAPENO BİBERLERİNİ MENÜDEN KALDIRDI

Öte yandan, restoran zinciri Chipotle, tedbir amacıyla menüsünden jalapeno biberlerin çıkarıldığını açıkladı. Qdoba da tüm restoranlarından jalapeno biberlerini proaktif bir şekilde kaldırdığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salmonella alarmı: Jalapeno biberi 27 eyalette 345 kişiyi hasta etti - Son Dakika

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