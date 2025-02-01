Abdi İpekçi Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abdi İpekçi Anıldı

Abdi İpekçi Anıldı

Milliyet Gazetesi yazarı Abdi İpekçi, suikastının yıldönümünde anma törenleriyle unutulmadı.

01.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi törenlerle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenin ardından, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde de anma programı yapıldı.

Programda konuşan Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel, 1 Şubat 1979'da suikaste uğrayan İpekçi'nin mirasını ve uğruna mücadele ettiği değerleri hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İpekçi'nin kamuoyunu doğrularla aydınlatmayı ve toplumu daha adil, daha özgür bir geleceğe taşımayı görev bildiğini ifade eden Güzel, "Onu katledenler, yalnızca bir insanı değil, halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü, demokratik değerleri de hedef aldı." diye konuştu.

İpekçi suikastının, Türkiye'de özgür basının susturulmasına yönelik planlı ve sistematik baskının bir halkası olduğunu söyleyen Güzel, suikastın arkasındaki karanlık ilişkilerin hiçbir zaman bütünüyle ortaya çıkarılmadığını belirtti.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de Abdi İpekçi'nin Türk basını için çok büyük yenilikler getiren, demokrasi aşığı, çok özel bir gazeteci olduğunu söyledi.

İpekçi döneminde Milliyet gazetesinde çalıştığını aktaran Türenç, "Abdi İpekçi, Türk basınına çifte kontrol dediğimiz sistemi getiren gazeteciydi. Ayrıca Türk basınının çağdaş gazetecilik ilkelerine, normlarına kavuşması için mücadele ederdi. Türkiye'de gazeteciler sendikasının kuruluşunda ilk imzayı veren insandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın doğmasında da Abdi İpekçi'nin çok büyük rolü olmuştu." dedi.

Gazetecilik mesleğinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Türenç, İpekçi'yi özlemle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Abdi İpekçi Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Programa, İpekçi'nin sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve Şişli Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Milliyet Gazetesi, Kültür Sanat, Abdi İpekçi, Demokrasi, Nişantaşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdi İpekçi Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
21:50 Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen’in kardeşinden şok eden iddia Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen'in kardeşinden şok eden iddia
21:47 İstanbul Valiliği’nden kar ve soğuk uyarısı İstanbul Valiliği'nden kar ve soğuk uyarısı
21:47 ABD’de Trump yönetiminden federal kurumlara ’cinsiyet’ talimatı ABD'de Trump yönetiminden federal kurumlara 'cinsiyet' talimatı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
21:17 Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı MERNİS’e sızıp bilgileri sattılar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Abdi İpekçi Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.