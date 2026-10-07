ABD'nin Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satışına karar verdiği bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satışına karar verdiği bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6. turunda, ABD'nin FMS programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına karar verildiği bildirildi. Atina'daki temaslarda taraflar savunma, ticaret ve siber güvenlikte işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi.

Yunanistan'ın ABD'den 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için iki ülkenin anlaştığı bildirildi.

ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6. turu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılımıyla gerçekleşti.

Temasların sonunda yapılan ortak açıklamaya göre, Rubio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, temaslarında küresel meseleleri ele aldı, savunma, ticaret, yatırım ve kültür alanlarında ilişkileri geliştirme konusunda taahhütte bulundu.

Savunma ve güvenlik işbirliği

Yunanistan ve ABD, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü teyit ederken, ABD'nin Yurt Dışı Askeri Satışlar (FMS) programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına da karar verildi.

Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı Programı'na (SPP) katılımı nihai karara bağlanırken; Yunanistan'a "Stryker" tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de verilen kararlar arasında yer aldı.

İki ülke arasında karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi niyeti ortaya konuldu.

Süper zeka, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasına karar veren taraflar, denizcilik alanında işbirliği ve Dikey Gaz Koridoru Projesi'nin önemine değindi.

Taraflar, kültürel mirası koruma ve yasa dışı tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik de anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriYunanistanDiplomasiPolitikaSavunmaGüncelAtinaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 22:42:42. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satışına karar verdiği bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei