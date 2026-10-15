Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu yapay zeka için devletlerüstü denetim çağrısı yaptı

Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu, yapay zekanın insanlık için oluşturduğu risklere dikkati çekerek, küresel denetim sağlayacak devletlerüstü kurumsal bir yapının acilen oluşturulması çağrısında bulundu.

"Abdullah Gül Üniversitesi Senatosundan Dünya Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayımlanan bildiride, özel sektörün şiddetli rekabet ortamında hızla gelişen yapay zeka modelleri ile ajanlarına ilişkin kaygı ve önerilerin dünya kamuoyuyla paylaşılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Denetimsiz bir ortamda büyük ölçüde rekabet güdüsüyle ilerleyen yapay zeka teknolojilerinin robotik teknolojilerle birleştiğinde insanlık için ciddi ve çok yönlü riskler doğurduğuna vurgu yapılan bildiride, bu teknolojileri geliştiren ve kontrol eden aktörlerin ne ölçüde sorumlu davrandığına dair yeterli şeffaflık olmadığı belirtildi.

Uluslararası düzeyde bu süreçleri bağlayıcı biçimde ve küresel ölçekte denetleyebilecek etkin bir mekanizmanın henüz bulunmadığına işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Yapay zekanın bedeli yalnızca geleceğin felaket senaryolarında değil, bugün de ödenmektedir. Mahremiyetin aşınması, dönüşümün yükünün en kırılgan çalışanlara yüklenmesi ve büyük modellerin artan enerji ve su tüketimi bunlardan sadece birkaçıdır. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken onu denetleyecek etkin bir düzenleme henüz yoktur. Bu boşluk, akademinin sessiz kalmasını değil, öncülük etmesini gerektirir. Dünya hükümetleri, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini düzenleyecek ve denetleyecek devletlerüstü bir kurumsal yapıyı acilen oluşturmalı ve işlevsel hale getirmelidir. Bu yapı bağımsız uluslararası denetçilerin ve bilim insanlarının etkin biçimde temsil edildiği bir anlayışla kurgulanmalıdır. Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu olarak bu kritik konuda dünya kamuoyunu bilgilendirmeyi, uyarmayı ve alınacak önlemlere yönelik girişimleri desteklemeyi akademik sorumluluğumuzun gereği sayarız."