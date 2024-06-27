Abdullah Gül, Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abdullah Gül, Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

Abdullah Gül, Yaşar Yakış\'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Gül, mesajında Yakış'ın önemli katkılarından bahsederek, Allah'tan rahmet diledi.

27.06.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Abdullah Gül, yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Eski Dışişleri Bakanımız ve emekli Büyükelçi Yaşar Yakış'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. 58. hükümeti kurduğum dönemde kabinemde Dışişleri  Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Yaşar Bey'in, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında ve ilk döneminde bizlere önemli katkıları olmuştur. Engin bilgisi ve mesleki tecrübesi ile görev yaptığı Riyad ve Kahire gibi merkezlerdeki gayretleriyle Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Çalışmalarını her zaman takdir ettiğim Yaşar Yakış'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA

Abdullah Gül, Yaşar Yakış, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdullah Gül, Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Gül, Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement