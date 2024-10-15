Abdullah Güler'den Savunma Sanayi Fonu Kanun Teklifine İlişkin Açıklama: "Ertelendi Diyebiliriz. Bütçeyi Tamamladıktan Sonraki Döneme Kaldı"" - Son Dakika
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Abdullah Güler'den Savunma Sanayi Fonu Kanun Teklifine İlişkin Açıklama: "Ertelendi Diyebiliriz. Bütçeyi Tamamladıktan Sonraki Döneme Kaldı""

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışmalara neden olan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na gelir yaratılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerine ilişkin, “Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz. Geri çekilecek hususlar varsa onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırdı. Bütçeyi tamamladıktan sonraki döneme kaldı” dedi.

15.10.2024 19:00
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(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışmalara neden olan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gelir yaratılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerine ilişkin, "Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz. Geri çekilecek hususlar varsa onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırdı. Bütçeyi tamamladıktan sonraki döneme kaldı" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gelir yaratılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ertelendiğini duyurdu. Kanun teklifinin en çok tartışılan maddesi limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından fon için 750 lira katılım payı alınması olmuştu.

Güler, şöyle konuştu:

"Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek bu konuda değiştirilecek, geri çekilecek hususlar varsa onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırdı. Bütçeyi tamamladıktan sonraki döneme kaldı.

"Vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu"

Savunma sanayii bizim göz bebeğimiz. Çelik kubbe hava savunma sistemimiz ile ilgili ciddi kaynaklara ihtiyaç var. savunma sanayine bütçemizden gerekli kaynaklar aktarılıyor. Hem bu sene için hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğdu. Orada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi… Vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abdullah Güler'den Savunma Sanayi Fonu Kanun Teklifine İlişkin Açıklama: 'Ertelendi Diyebiliriz. Bütçeyi Tamamladıktan Sonraki Döneme Kaldı'' - Son Dakika

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