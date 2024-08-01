Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış - Son Dakika
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Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Olay kamuoyunda infiale neden olurken konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Abdüllatif Şener "Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, o ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamış. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda yanlışlarla dolu yorum yapanlara üzüntülerimi belirtirim" dedi.

01.08.2024 14:53
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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

3 HAFTA BOYUNCA GÖZETİM ALTINDA

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

İFADESİ ALINAMADI

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

"İŞSİZ KALMANIN SIKINTILARIYLA PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADI"

Öte yandan Abdüllatif Şener olayına anına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Şener, "Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

"OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ"

Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir.

Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz" ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener, Kanser Tedavisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa POLAT: Kınayacak durumda değilim ölene rahmet kalanlara baş sağlı diliyorum. Ancak şöyle bir durum var sanırım sayın Destici’nin dediği doğru. İktidar muhalefet fark etmeden Meclis kadrosu parlementer yakınlığından geçiyor. 16 2 Yanıtla
    Harun Çelik: Kesinlikle haklısın kul hakkı çıkar bir şekilde öyle yada böyle 2 0
  • Emre Bey: Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. 4 4 Yanıtla
  • Harun Çelik: Maşallah hepinizin çocukları mecliste kadro hazır Allah işte gram üzülmedim açıkçası 3 3 Yanıtla
  • Harun Çelik: Meclise acilen eş dost akraba kadro yasağı getirilmeli hangi partiden olursa olsun 1 1 Yanıtla
  • Behzat: yok ben Sinan ogana oy verdim. 0 0 Yanıtla
  • mert çelik: bana deselerki siyasetcı ol,asla olmam.gıder fabrıkada calısırım 0 0 Yanıtla

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