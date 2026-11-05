Ablakwa, Afrika'nın borç maliyetinin 8 katından fazla olduğunu söyleyip reform istedi - Son Dakika
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Ablakwa, Afrika'nın borç maliyetinin 8 katından fazla olduğunu söyleyip reform istedi

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Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, Antigua ve Barbuda'daki CHOGM'da küresel finans reformu çağrısı yaptı. Ablakwa, Afrika ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin küresel kuzey ülkelerinin 8 katından fazla olduğunu, bunun borç yükünü artırıp kalkınma yatırımlarını sınırladığını söyledi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı yapısal eşitsizliklerin giderilmesi için küresel finans sisteminde reform yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Ablakwa, Karayipler'deki ada ülkesi Antigua ve Barbuda'da düzenlenen 28. İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) konuştu.

Ablakwa, özellikle Afrika ülkelerinin küresel finans sistemindeki adaletsizliklerden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Afrika ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin, küresel kuzey ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin 8 katından fazla olduğuna dikkati çeken Ablakwa, yüksek kredi maliyetlerinin kıtanın borç yükünü artırdığını ve kalkınma yatırımlarını sınırlandırdığını ifade etti.

Ablakwa, küresel finans sisteminin, yapısal olarak gelişmekte olan ülkelerin aleyhine işlediğini vurgulayarak, egemen kredi notları ve yüksek risk primlerinin Afrika ülkelerinin uygun koşullarda finansmana erişimini zorlaştırdığını kaydetti.

Ablakwa, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı yapısal eşitsizliklerin giderilmesi için küresel finans sisteminde reform yapılması çağrısında bulundu.

2000 yılında uygulamaya konulan Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifine değinen Ablakwa, borç hafifletme çalışmalarına rağmen birçok Afrika ülkesinin yaklaşık 20 yıl içinde yeniden benzer borç sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ablakwa, Afrika ülkelerinin altyapı, eğitim, sağlık, sanayileşme ve istihdam alanlarında ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirebilmesi için uygun maliyetli sermayeye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Afrika'nın ortalama yaşının 19 olduğunu hatırlatan Ablakwa, kıtanın genç nüfusuna sürdürülebilir ekonomik fırsatlar sunulmasının önemine işaret etti.

Afrika için sanayileşme çağrısı

Ablakwa, Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını ham madde olarak ihraç etmek yerine yerel işleme kapasitesini ve sanayileşmeyi geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın Accra Reset Girişimi'ne atıfta bulunan Ablakwa, girişimin Afrika'nın doğal kaynaklar üzerindeki sahipliğini artırmayı ve bu kaynakların kullanımından edinilen faydanın yerel halka ulaşmasını hedeflediğini ifade etti.

Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojiler için kritik minerallere yönelik küresel talebin Afrika açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Ablakwa, kıtanın kaynaklarına erişimi önceleyen ancak yerel ekonomilere yeterli katkı sağlamayan ortaklıklara karşı uyarıda bulundu.

Ablakwa, uluslararası ortaklıkların yerel işleme, teknoloji transferi, sanayileşme ve istihdamı güvence altına alması gerektiğini vurgulayarak, "Artık doğal kaynakların çıkarıldığı bir yağmalama alanı olmak istemiyoruz. Katma değer üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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