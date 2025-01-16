ABTTF: Yunanistan Azınlık Sorunlarını İnkâr Ediyor - Son Dakika
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ABTTF: Yunanistan Azınlık Sorunlarını İnkâr Ediyor

ABTTF Başkanı Habipoğlu, Yunan hükümetinin Batı Trakya Türk azınlığı sorunlarını inkâr ettiğini belirtti.

16.01.2025 19:16
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığı ile ilgili sorunların Yunan hükümeti tarafından inkar edildiğini belirtti.

Habipoğlu, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in, Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türk azınlıkla ilgili taleplerini "anlamsız" ve "hukuken geçersiz" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunan devleti tarafından azınlık sorunlarının inkar edildiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın, Arnavutluk'taki Yunan azınlığının haklarını savunmasının olumlu bir adım olduğunu kaydeden Habipoğlu, Türkiye'nin Batı Trakya Türk toplumu için gösterdiği çabaların da aynı hassasiyetle karşılanması gerektiğini vurguladı.

Yunan hükümetinin, azınlık toplumuna yönelik sorunların çözümünde diyalog ve iyi niyet temelinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Habipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin (Yunanistan) yaptığı açıkça çifte standart olup bu, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerinin ruhuna da kesinlikle aykırıdır. Sorunlar ancak konuşularak ve diyalog yoluyla çözülebilir ve iyi niyet oldukça çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Batı Trakya Türk toplumu olarak ülkemizden artık bu iyi niyeti görmek istiyoruz."

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Ege'deki sorunların yanı sıra Batı Trakya'daki konulara da yoğunlaştıklarını ifade etmişti.

Marinakis ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlık konusunun Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin (MEB) sınırlandırılması olduğunu ileri sürmüştü.

Yunan hükümeti, Batı Trakya'daki Türk azınlığın, ikili ilişkilerin bir parçası olmadığını ve bu meselenin Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

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