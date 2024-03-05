ABU Kuveyt Emiri ile BAE Devlet Başkanı arasında işbirliği görüşmesi

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ABU Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE haber ajansına (WAM) göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Abu Dabi'yi ziyaret eden Şeyh Meşal'i el-Vatan Sarayı'nda karşıladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle de son yıllarda kalkınma önceliklerine hizmet edecek ve iki ülkede sürdürülebilir refahı artıracak şekilde büyük değişimlere tanık olan ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanları ele alındı.

Karşılıklı çıkarlara hizmet eden çeşitli alanlardaki ortak çalışma ve işbirliği süreçlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, ayrıca iki lider uluslararası ve bölgesel ortak öneme sahip gelişmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede liderler, Körfez İşbirliği Konferansı (KİK) üye ülkelerinin ortak çıkarlarını sağlayacak, dünyada ve bölgede tanık olunan meydan okumalara karşı ortak Körfez eyleminin önemini vurguladı.

Ayrıca, düzenlenen törende iki lider ülkelerinin en yüksek madalyalarını karşılıklı birbirine taktı.