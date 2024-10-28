Abuja'da Bina Çöktü: 7 Ölü

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 7 kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Federal Başkent Bölgesi (FCT) Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Abdulrahman Mohammed, yaptığı açıklamada, Abuja'ya bağlı Sabon Lugbe bölgesinde 3 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Göçük altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Mohammed, 2 kişinin yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığını ifade etti.
Mohammed, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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