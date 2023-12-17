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AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti - Son Dakika
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AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, 'Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la.' ifadeleri kullanıldı. Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.

AC/DC\'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
17.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la." ifadeleri kullanıldı.
Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.

Kaynak: AA
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