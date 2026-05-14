Acar'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acar'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

14.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faruk Acar, Özgür Özel'i haraç düzeni kurmakla suçladı, itirafçı iddialarına dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Meydan meydan gezip 'sütte leke var, bizde yok' diyerek dürüstlük pozları kesen Özgür Özel'in bugün içine düştüğü tablo ibretliktir. Hani değişim diyordunuz, hani şeffaflık vadediyordunuz? Sizin 'değişim' dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok, kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var. Bir yanda şeffaflık nutukları, diğer yanda 'mavi valiz', 'sağlam paket' ve bahçe duvarına bırakıldığı söylenen para dolu poşetler.

Bu sahnelerin sadece mafya filmlerinde olacağını sanıyorduk ama görüyoruz ki Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi. Bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey, millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir. Ondan sonra isterse motorları o meşhur maviliklere sürebilirler."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acar'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:38:36. #7.13#
SON DAKİKA: Acar'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.