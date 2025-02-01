Acarlar Longozu Koruma Planları

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Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun iklim değişikliği ve çevresel etkenlerden korunarak geleceğe aktarılması planlanıyor.

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçe sınırlarında bulunan, yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle dünyadaki nadir subasar ormanları arasında yer alan longoz, 1998'de birinci derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.

Bu sahada tespit edilen 180 kuş türünün büyük bölümünün nesli tehlike altında bulunurken, longoz bu türlere üreme ve konaklama alanı oluşturuyor.

Balık, böcek, sürüngen ve memeli türlerin de yaşam alanı olan longozda, 3'ü endemik yaklaşık 500 bitki türü bulunuyor.

Nadir görülen bu doğal yaşam alanını etkileyen olumsuzluklar arasında iklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra bölgedeki tarım arazilerinde aşırı gübre ve kimyasal ilaç kullanımı, bilinçsiz ağaç kesimi, kumul etkisi, aşırı yerleşim ile su ve çevre kirliliği yer alıyor.

Longozun başta iklim değişikliği, kuraklık ve çevresel etkenlerden korunması, buradaki canlı ve bitki türlerinin nesillerinin geleceğe taşınması için koruma planlamaları ve çalışmaları yürütülüyor.

"Buranın korunması için gayret ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, dünyanın değişik bölgelerinde farklı sulak alan ve bitki örtülerinin bulunduğunu belirterek, Sakarya'nın bu konuda şanslı olduğunu söyledi.

Alemdar, 7,5 kilometre uzunluğa sahip longozun, çeşitli bitki ve kuş türlerini bünyesinde barındırdığını aktararak, buranın korunması için gayret ettiklerini, bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynarca'da bu yılın ilk çeyreğinde yeni bir arıtma tesisini devreye alacaklarını dile getiren Alemdar, ayrıca longozun etrafında yapılan 1,5 kilometrelik yürüyüş alanı ve diğer hizmetlerle insanlar için sosyal alan oluşturacaklarını anlattı.

Alemdar, longozun barındırdığı bitki ve kuş türü zenginliğine değinerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir, ilçe belediyemiz ile Su ve Kanalizasyon İdaremizin hassasiyetiyle burayı korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayla Kaynarca Altyapı ve Arıtma Tesisini de devreye aldıktan sonra longoz çok daha temiz, çok daha kullanılabilir hale gelecek. Longoz, ülkemizin her tarafından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyorum. Biraz daha tanıtımına da önem vererek buradaki farklı güzelliği herkesin görmesini sağlamaya çalışıyoruz."

"Longozun mutlaka korunması gerekiyor"

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit de ekosistem çeşitliliği ve karbon yutağı (karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemler) olması açısından bu tür sulak alanların kıymetli olduğunu söyledi.

Yiğit, bu tür bölgelerin kırılgan ve kuraklığa karşı savunmasızlık kriterlerinin fazla olduğunu anlatarak, subasar ormanlarında yılın belirli dönemlerinde suların bir bölümünün çekildiğini ifade etti.

Bu tür alanların iyi yönetilmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için bu kırılganlık kriterlerinin azaltılması gerekiyor. Acarlar Longozu için de aynı şey geçerli. Çok kıymetli bir ekosistem, kuşların göç alanı üzerinde olması sebebiyle ve diğer bitki çeşitliliği açısından çok önemli bir alan. Mutlaka korunması gerekiyor. Bununla ilgili Mahalli Sulak Alan Komisyonunda da yaptığımız yönetim planı var. Bu yönetim planı çerçevesinde yetkili belediyeler, DSİ, orman müdürlükleri ve üniversiteler gibi birçok kurum, altyapısından üstyapı çalışmalarına kadar kurumlara göre planlanmış durumda."

Yiğit, bu tür alanların iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliğinden daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, longozun çevresi ile koruma tampon bölgesi içindeki alanın da koruma planlaması ve denetim içinde olması gerektiğini belirtti.

Halkın da koruma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yiğit, "Belediyenin son dönemde yaptığı çalışmalar takdire şayan. Bunun artırılması gerekiyor. Orada ne tür canlıların yaşadığı, ne kadar kıymetli olduğu ve nasıl korunması gerektiği, atıkla asla kirletilmemesi gerektiği konusunda insanların bilinçlendirilmesi de önemli. Burada üniversitemize de iş düşüyor. Bütün bunları yaptığımızda Acarlar Longozu gibi çok kıymetli bir alanı korumamız ve sürdürebilirliğini sağlamamız daha kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, sulak alanların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle karşılaşmaya başladığımız en büyük problem, su kaynakları problemi. Su kaynaklarını koruyabilmemiz için göller, akarsular ve yeraltı sularının iyi yönetim ve sürdürebilirliğini sağlayacak planlamayla devam etmemiz gerekiyor. Her damlasını, her santimetreküpünü çok iyi koruyarak planlamaların denetlenmesi, hayatın sürdürebilirliği için önemli."