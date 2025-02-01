Acarlar Longozu Koruma Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Acarlar Longozu Koruma Planları

Acarlar Longozu Koruma Planları

İklim değişikliği ve çevresel tehditlere karşı Acarlar Longozu'nun korunması hedefleniyor.

01.02.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun iklim değişikliği ve çevresel etkenlerden korunarak geleceğe aktarılması planlanıyor.

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçe sınırlarında bulunan, yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle dünyadaki nadir subasar ormanları arasında yer alan longoz, 1998'de birinci derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.

Bu sahada tespit edilen 180 kuş türünün büyük bölümünün nesli tehlike altında bulunurken, longoz bu türlere üreme ve konaklama alanı oluşturuyor.

Balık, böcek, sürüngen ve memeli türlerin de yaşam alanı olan longozda, 3'ü endemik yaklaşık 500 bitki türü bulunuyor.

Nadir görülen bu doğal yaşam alanını etkileyen olumsuzluklar arasında iklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra bölgedeki tarım arazilerinde aşırı gübre ve kimyasal ilaç kullanımı, bilinçsiz ağaç kesimi, kumul etkisi, aşırı yerleşim ile su ve çevre kirliliği yer alıyor.

Longozun başta iklim değişikliği, kuraklık ve çevresel etkenlerden korunması, buradaki canlı ve bitki türlerinin nesillerinin geleceğe taşınması için koruma planlamaları ve çalışmaları yürütülüyor.

"Buranın korunması için gayret ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, dünyanın değişik bölgelerinde farklı sulak alan ve bitki örtülerinin bulunduğunu belirterek, Sakarya'nın bu konuda şanslı olduğunu söyledi.

Alemdar, 7,5 kilometre uzunluğa sahip longozun, çeşitli bitki ve kuş türlerini bünyesinde barındırdığını aktararak, buranın korunması için gayret ettiklerini, bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynarca'da bu yılın ilk çeyreğinde yeni bir arıtma tesisini devreye alacaklarını dile getiren Alemdar, ayrıca longozun etrafında yapılan 1,5 kilometrelik yürüyüş alanı ve diğer hizmetlerle insanlar için sosyal alan oluşturacaklarını anlattı.

Alemdar, longozun barındırdığı bitki ve kuş türü zenginliğine değinerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir, ilçe belediyemiz ile Su ve Kanalizasyon İdaremizin hassasiyetiyle burayı korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayla Kaynarca Altyapı ve Arıtma Tesisini de devreye aldıktan sonra longoz çok daha temiz, çok daha kullanılabilir hale gelecek. Longoz, ülkemizin her tarafından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyorum. Biraz daha tanıtımına da önem vererek buradaki farklı güzelliği herkesin görmesini sağlamaya çalışıyoruz."

"Longozun mutlaka korunması gerekiyor"

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit de ekosistem çeşitliliği ve karbon yutağı (karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemler) olması açısından bu tür sulak alanların kıymetli olduğunu söyledi.

Yiğit, bu tür bölgelerin kırılgan ve kuraklığa karşı savunmasızlık kriterlerinin fazla olduğunu anlatarak, subasar ormanlarında yılın belirli dönemlerinde suların bir bölümünün çekildiğini ifade etti.

Bu tür alanların iyi yönetilmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için bu kırılganlık kriterlerinin azaltılması gerekiyor. Acarlar Longozu için de aynı şey geçerli. Çok kıymetli bir ekosistem, kuşların göç alanı üzerinde olması sebebiyle ve diğer bitki çeşitliliği açısından çok önemli bir alan. Mutlaka korunması gerekiyor. Bununla ilgili Mahalli Sulak Alan Komisyonunda da yaptığımız yönetim planı var. Bu yönetim planı çerçevesinde yetkili belediyeler, DSİ, orman müdürlükleri ve üniversiteler gibi birçok kurum, altyapısından üstyapı çalışmalarına kadar kurumlara göre planlanmış durumda."

Yiğit, bu tür alanların iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliğinden daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, longozun çevresi ile koruma tampon bölgesi içindeki alanın da koruma planlaması ve denetim içinde olması gerektiğini belirtti.

Halkın da koruma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yiğit, "Belediyenin son dönemde yaptığı çalışmalar takdire şayan. Bunun artırılması gerekiyor. Orada ne tür canlıların yaşadığı, ne kadar kıymetli olduğu ve nasıl korunması gerektiği, atıkla asla kirletilmemesi gerektiği konusunda insanların bilinçlendirilmesi de önemli. Burada üniversitemize de iş düşüyor. Bütün bunları yaptığımızda Acarlar Longozu gibi çok kıymetli bir alanı korumamız ve sürdürebilirliğini sağlamamız daha kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, sulak alanların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle karşılaşmaya başladığımız en büyük problem, su kaynakları problemi. Su kaynaklarını koruyabilmemiz için göller, akarsular ve yeraltı sularının iyi yönetim ve sürdürebilirliğini sağlayacak planlamayla devam etmemiz gerekiyor. Her damlasını, her santimetreküpünü çok iyi koruyarak planlamaların denetlenmesi, hayatın sürdürebilirliği için önemli."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Türkiye, Acarlar, sakarya, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acarlar Longozu Koruma Planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Acarlar Longozu Koruma Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.