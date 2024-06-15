AÇEV, Babalar Günü'nde ilgili babalık konusunda farkındalık çağrısı yapıyor - Son Dakika
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AÇEV, Babalar Günü'nde ilgili babalık konusunda farkındalık çağrısı yapıyor

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Babalar Günü'nde babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenmelerinin önemine dikkat çekerek, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin babalarıyla yakın ilişki içinde büyüdüklerinde olumlu etkilendiğini vurguluyor. AÇEV, babaların çocuklarıyla zaman geçirmesi, onları dinlemesi ve gelişimlerini desteklemesiyle çocukların daha uyumlu, davranış problemleri göstermeyen ve akranlarıyla daha iyi iletişim kuran bireyler olduğunu belirtiyor. Ayrıca, babaların doğum izni alarak çocuk bakımına katılmalarının ve sorumluluğu eşit paylaşmalarının önemine de dikkat çekiyor.

15.06.2024 15:36
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(İSTANBUL) - Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), yarın kutlanacak Babalar Günü'nde, 'ilgili babalık' konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir çağrı yaptı. Çocuk bakımı ve gelişiminde babaların sorumluluk üstlenmesinin önemine dikkat çeken AÇEV, babalarıyla karşılıklı ve yakın ilişki içinde büyüyen çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin olumlu etkilendiğini vurguladı.

Erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışmalar yürüten  AÇEV, 1996 yılından beri Türkiye'nin pek çok şehrinde babalara yönelik destek programları uyguluyor, ilgili babalık kavramının içselleştirilmesi için çalışıyor.

"Babaların ilk günden itibaren çocuklarının bakımında sorumluluk almaları gerek"

AÇEV Kurumsal İşbirlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz, Babalar Günü vesilesiyle ilgili babalık kavramına yeniden dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Babaların ilk günden itibaren çocuklarının bakımında sorumluluk almaları, gelişimlerini destekleyen tutumlar göstermeleri ve çocukları ile yakın ilişki kurmaları, çocuğun gelişimi ve iyi olma halini son derece olumlu etkiliyor. Araştırmalarda Türkiye'deki cinsiyet rollerine dayalı aile yapılarının, çocuğun bakım ve gelişiminden birincil derecede anneyi sorumlu tuttuğu görülüyor.  Ancak ilgili babalık üzerine yapılan çalışmalarda ise ilgili babaların çocuklarının okula hazır olma becerilerinin daha yüksek oldugˆu, okulda akademik olarak daha bas¸arılı oldukları, daha zengin kelime bilgisine sahip oldukları ve zeka^ gelis¸imlerinin arttıgˆı ortaya konuyor.

"Babalık tutumları yaygınlaştıkça tüm ailenin iyi olma hali de güçlenecektir"

Çocukları ile zaman geçiren, çocuklarını dinleyen, fiziksel bakımında sorumluluk üstlenen, çocuklarının gelişimlerini destekleyen babalarla büyüyen çocuklar, psikolojik olarak daha uyumlu oluyor, daha az davranıs¸ problemleri go¨steriyor ve akranlarıyla daha iyi iletis¸im kuruyor. Tam da bu nedenlerle, aile hayatından sosyal hayata, iş hayatından eğitime kadar her alanda, babaların çocuklarının bakımına ve gelişimine katılmalarını destekleyecek politika ve uygulamalara olan ihtiyaç çok büyük. Babanın, çocuğun bakım ve gelişimine katılımı, ebeveynler arasında sorumlulukların eşit paylaşılması açısından da çok önemli bir konu. Bunun için babaların da doğum izni almaları ve etkin kullanmaları gerekir. Babalık izni, babaların ilk günlerden itibaren çocuğun bakımına katılması ve sorumluluğu eşit paylaşması için büyük bir fırsat yarattığı kadar baba ile çocuk arasındaki güçlü bağın da temellerini atacaktır. Babaların, çocuklarının bakımında ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocukla karşılıklı ve yakın bir ilişki kurduğu, çocukla zaman geçirdiği, babanın hiçbir baskıcı yöntem kullanmadığı babalık tutumları yaygınlaştıkça tüm ailenin iyi olma hali de güçlenecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AÇEV, Babalar Günü'nde ilgili babalık konusunda farkındalık çağrısı yapıyor - Son Dakika

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