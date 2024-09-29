Acı Kazada 11 Yaşındaki Ahmet Enes Defnedildi

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Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Enes Ceylan'ın cenazesi, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

Elazığ'da tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

Ceylan için, Yücetepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Ceylan'ın yakınlarının yanı sıra Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel katıldı.

Ceylan'ın cenazesi, namazın ardından Sivaslı ilçesi Akarca köyünde defnedildi.

Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmış, Ahmet Enes Ceylan dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Memleketi Uşak'a getirilen Ramazan, Melike ve Huri Elif Ceylan'ın cenazeleri Sivaslı ilçesi Akarca köyünde toprağa verilmişti.

Ceylan ailesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.