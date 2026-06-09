Acil Karaciğer Nakli İhtiyacı - Son Dakika
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Acil Karaciğer Nakli İhtiyacı

Acil Karaciğer Nakli İhtiyacı
09.06.2026 11:09
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Eskişehir'de karaciğer yetmezliği tedavisi gören Selçuk Yüksel için donör arayışı sürüyor.

ESKİŞEHİR'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Selçuk Yüksel'e (48), karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yüksel'in eşi Dilek Yüksel (42), her gün beklediği hastane önünden uygun ve acil karaciğer nakli donörü bulunması için çağrıda bulunarak, "Durumumuz çok acil. Duyarlı vatandaşlardan karaciğer nakli istiyoruz" dedi.

Kentte fabrika işçisi Selçuk Yüksel, 8 Nisan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Teşhis için çeşitli tahliller yaptıran Yüksel'e önce safra kesesi taşı daha sonra siroz ve en sonunda karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yaklaşık 1 ay boyunca Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Selçuk Yüksel, ambulansla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Malatya'da da 24 gün tedavi altında kalan Yüksel, tekrar Eskişehir'e getirilerek şehir hastanesinde tedavi görmeye devam etti. Selçuk Yüksel, hastalığının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

EŞİ YANINDAN AYRILMIYOR

Yüksel'in eşi Dilek Yüksel, tedavi süreci boyunca eşinin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Her gün sabahın erken saatlerinde hastaneye gelerek yoğun bakımda tedavi gören eşinden gelecek haberi bekleyen Yüksel, akşam saatlerinde hastanede kalacak yeri olmadığı için evine döndüğünü söyledi. Eşinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, uygun karaciğer nakli için donör bulunması için yardım çağrısında bulunan Dilek Yüksel, "Nisan 8'den beri hastanelerdeyiz. Akşamdan bir hafif karın ağrısı şikayetiyle sabah acile getirdik eşimi. Daha sonrasında, vücut tahlil yaptılar. Tahliller sonucunda önce safra kesesi taşı dediler. Sonrasında siroz olduğu çıktı. Daha sonrasında karaciğer yetmezliği çıktı. Yaklaşık 28 gün Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kaldık. Sonra bizi ambulansla Malatya'ya, Turgut Özal Üniversitesi'ne sevk ettiler. Maalesef orada da gerçekleşmedi. Eskişehir'deyiz şu an. Bayadır burada yatıyoruz, 10 gündür de yoğun bakımda hastam. Durumumuz çok acil. Duyarlı vatandaşlardan karaciğer nakli istiyoruz. Yardım istiyoruz büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden. Eşimin kan grubu A Rh pozitif. Allah rızası için bize yardım elinizi uzatın. Şu an çok kritik bir dönemdeyiz. Böbreklerimizi atmak üzere hastalığımız. O yüzden yardım bekliyorum bütün insanlardan. Tüm ailemizin değerleri ölçüldü. Uyumlu gelmediği için herkesten, tüm halkımızdan, tüm insanlardan, tüm devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Allah rızası için bize yardım elinizi uzatınız" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğum bakımda tutulan Selçuk Yüksel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bir an önce organ nakli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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