Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor

17.08.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Deprem Şehitliği'ne her sene kızlarıyla İstanbul'dan gelen Sema Rahmanoğlu, düğün davetiyesini ulaştırmak için dedesinin evine geldiği kentte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkaz atında kalarak ölen oğlu Burak Şen'in acısını hala yüreğinde hissediyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Deprem Şehitliği'ne her sene kızlarıyla İstanbul'dan gelen Sema Rahmanoğlu, düğün davetiyesini ulaştırmak için dedesinin evine geldiği kentte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkaz atında kalarak ölen oğlu Burak Şen'in acısını hala yüreğinde hissediyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin yıkıma uğrattığı illerden Sakarya'da, afetin 26'ncı yılında Serdivan Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde belediye tarafından düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Abdurrahim Reyhan Camii İmam Hatibi Faysal Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Serdivan İlçe Müftülüğü Vaizi Murat Mutlu depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, burada yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerini 26'ncı yılda rahmetle andı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in de konuşma yaptığı programın ardından mezarlara karanfil bırakıldı, katılımcılara helva dağıtıldı.

Doğum gününden iki gün önce vefat etmiş

Afette tek oğlunu kaybeden acılı anne Sema Rahmanoğlu, kızlarıyla her sene İstanbul'dan Deprem Şehitliği'ne gelerek çocuğunun kabrinde temizlik yapıyor, Kur'an okuyup dua ediyor.

Misafirliğe geldiği dedesinin evinde enkaz altında kalarak ölen Burak Şen'in mezar taşında yazan bilgilere göre de doğum gününden iki gün önce vefat ettiği görülüyor.

Depremde oğlunu kaybeden anne Rahmanoğlu, gazetecilere, İstanbul'da yaşadıklarını, oğlunun ise kızının düğün davetiyesini dedesi ve babaannesine getirmek için Sakarya'ya geldiğini anlattı.

Her sene oğlunun mezarına geldiklerini belirten Rahmanoğlu, "Adapazarı ilçesinde 2 katlı apartmanda babaannesi ve dedesi yaşıyordu. Altı kahvehaneydi, oğlum da hem ziyaret etmek için hem de kardeşinin düğün davetiyesini vermek için cuma gününden gelmişti. Eşim ve kızımla geldik, evi zor bulduk. Babaannesi yeni taşınmıştı, evini de tam bilmiyorduk." diye konuştu.

Rahmanoğlu, depremi İstanbul'da hissettiklerini ve elektriklerin gittiğini, bulundukları apartmanda birinin radyo açtığını, radyoda da "Sakarya yerle bir oldu" sözlerini duyunca oğluna yöneldiklerini kaydetti.

17 Ağustos günü oğlundan haber alamayınca 14.00 sıralarında yola çıktıklarını aktaran Rahmanoğlu, gece saat 03.00 gibi Sakarya'ya vardıklarını, her tarafın yerle bir olduğunu gördüklerini ve oğullarını enkazdan çıkardıklarını ifade etti.

Oğluyla aynı evde bulunan dedesinin de hayatını kaybettiğini, babaannesinin ise evden sağ çıktığını belirten Rahmanoğlu, "Babaannesi de afallamış. Oğlumun İstanbul'a döndüğünü düşünmüş. Oğlumu aramaya ya da çıkarmaya yeltenmemişler bile. Askerden geleli 1,5 sene olmuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Serdivan, sakarya, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 13:26:26. #7.11#
SON DAKİKA: Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.