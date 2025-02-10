Acıpayam'da Kayıp 70 Yaşındaki Adam İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Acıpayam'da Kayıp 70 Yaşındaki Adam İçin Arama Başlatıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kayıp olan Ömer Arslan için jandarma arama çalışmaları yapıyor.

10.02.2025 17:51
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Ömer Arslan'dan (70) 7 Şubat'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın Acıpayam- Burdur yol ayrımından Muğla'nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.

Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acıpayam'da Kayıp 70 Yaşındaki Adam İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acıpayam'da Kayıp 70 Yaşındaki Adam İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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