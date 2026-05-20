Acıpayam'da Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

20.05.2026 14:04
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu 6 yaşındaki kız hastanede öldü, anne-baba yaralı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan çocuk hastanede öldü, anne ve babasının tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün Oğuz Mahallesi'nde Metin Çoban'ın kullandığı 07 ZA 312 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Çoban ile eşi İlknur ve kızı Hatice Kübra Çoban (6), ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Kübra Çoban, bugün yaşamını yitirdi. Çoban'ın cenazesi Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yaralı anne ve babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

