Açlıkla Mücadele: \'Çocuklar Açlığa Yeniliyor\' Kampanyası

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada artan açlık ve buna bağlı sağlık sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" kampanyasını başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada yaşanan savaş, olumsuz iklim koşulları, doğal afetler ve yoksulluk nedeniyle milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya kalıyor.

Temel gıdaya erişimde güçlük yaşanan ülkelerde çocuklar açlık ve buna bağlı gelişen malnütrisyon hastalığı ile yaşam mücadelesi veriyor. Yeryüzü Doktorları ise sürdürdüğü beslenme sağlığı projeleriyle yaşanan açlığı önlemek için çalışıyor.

Dernek bu yıl da beslenme sağlığı kampanyasını "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" adıyla başlatarak dünyadaki açlığa ve sağlık sorunlarına vurgu yapıyor.

Tedavi edilmediği takdirde ölüm riskinin çok yüksek seyrettiği bir hastalık olan malnütrisyon, orta ve ileri derecede kilo kaybı, büyüme geriliği ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Dernek hastalığın çok yüksek prevelansta seyrettiği Afganistan, Çad, Somali ve Yemen'de beslenme sağlığı merkezleri açarak doktor gözetiminde beslenme tedavi programı uyguluyor.

İyileşme durumuna göre en az 4, en fazla 8 haftaya kadar tedavi programı uygulayan doktorlar, sağlık merkezlerinde yeni doğum yapan annelerin ve bebeklerin düzenli kilo alımını ve gelişimini de takip ediyor.

Vücut gelişimi normale dönen bebek ve 5 yaş altı çocukların hayata tutunmasını sağlayan Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda sağlık merkezlerinde kadınlara yönelik jinekolojik muayene, gebelik için ultrason ve laboratuvar hizmeti veriyor. Böylece gebeliğin anne karnından doğuma kadar sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunuyor.

Dernek, bu sene başlattığı kampanya sayesinde de yıllardır başta ihtiyaç coğrafyasında sürdürdüğü açlıkla mücadeleye dikkati çekmeyi ve yerel sağlık sisteminin iyileştirilmesini hedefliyor.

Ayrıca dernek, beslenme sağlığı projelerinin yanı sıra ramazan ayı boyunca Afrika başta olmak üzere Avrupa ve Asya'da yer alan toplam 30 ülkede kumanya ve iftar desteği sağlayacak.

Dernek, çocukların, yaşlıların ve hastaların sıcak yemeğe ulaşmakta güçlük yaşadığı Gazze'de her gün sıcak yemek dağıtacak ve iftar sofraları kuracak.

Bir çocuğun yıllık beslenme tedavi bedelinin 1200 lira olduğu, ramazan ayı boyunca devam edecek "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" kampanyasına, derneğin web sitesi üzerinden bağış yapılabilecek.