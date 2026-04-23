Adalar Belediye Başkanı Akpolat'tan 23 Nisan Sürprizi: Çocuk Şenliği'ne At Sırtında Geldi

(İSTANBUL) - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin düzenlendiği Atatürk Meydanı'na at sırtında gelerek, çocuklara sürpriz yaptı. Çocukların ata binme isteğini de kırmayan Akpolat, minikleri tek tek at sırtına alarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Adalar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bağlı olarak artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle saha denetimlerinde bulunan Başkan Akpolat, Büyükada Yücetepe'de yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ne yapılan geleneksel ziyaretler nedeniyle oluşan hareketliliği yerinde inceledi.

Bölgedeki yoğunluğu takip eden Akpolat, ziyaretçilerle sohbet ederek, çocukların bayramlarını kutladı. Akpolat sohbet sırasında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını da vatandaşlara iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atlı Zabıta ekipleri eşliğinde at sırtında saha turu gerçekleştiren Akpolat, Büyükada Lunapark çevresi başta olmak üzere meydanlar ve orman yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Saha incelemelerinin ardından Atatürk Meydanı'ndaki Çocuk Şenliği'ne at sırtında gelen Akpolat, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından çocukların oyun alanına geçen Akpolat, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Çocukları kırmayan Akpolat, minikleri tek tek at sırtına alarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çocuk atölyesinde de zaman geçiren Akpolat, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, aydınlık ve güzel günler için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akpolat, programın ardından meydandan at sırtında ayrıldı.