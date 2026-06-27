Adalar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP’li Medine Pamuk kazandı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkanvekililiği seçiminde CHP adayı Medine Pamuk Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bugün Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Medine Pamuk ile AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı. Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 ve 1 geçersiz oy; ikinci turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 2; üçüncü turda da Pamuk 5, Türkyılmaz 2 oy alınca yeterli orana ulaşılamadı ve seçim dördüncü turla devam etti. Son turda CHP'nin adayı Medine Pamuk 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkanvekili seçildi.