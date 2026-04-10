Adalar Belediye Meclisi'nde "Araç" Tartışması: "Halk Belirli Bir Adrese Yönlendiriliyor"

(İSTANBUL) - Adalar Belediye Meclisi'nin nisan ayı birinci birleşiminde ulaşım ve rant tartışmaları öne plana çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, yeni araç modeli dayatmasıyla ada halkının belirli bir adrese yönlendirildiğini iddia ederek, "UKOME ve komisyonlarda çoğunluk merkezi idarede. Hükümetin "hayır" dediği hiçbir kararın geçme şansı yok" dedi.

Adalar Belediye Meclisi'nin nisan ayı birinci birleşim toplantısı, rant tartışmaları odağında gerçekleşti. Büyükada Anadolu Kulübü'nde halkın katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, yeni araç modeli dayatması ile ada halkının araç satın almak üzere belirli bir adrese yönlendirildiğini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Fırat Durak, Adalar Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonun'unda 5 üyenin 3'ünün, UKOME'de 27 üyenin 16'sının merkezi idare kanadından geldiğini; hükümetin "hayır" oyu verdiği hiçbir şeyin, her iki komisyondan da geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.