Adalar Belediyesi, UKOME Yönergesine Uymayan Akülü Araçları Topluyor - Son Dakika
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Adalar Belediyesi, UKOME Yönergesine Uymayan Akülü Araçları Topluyor

Adalar Belediyesi ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesinde belirtilen şartları taşımayan akülü araçları toplamaya devam ediyor. Başkan Ali Ercan Akpolat, yaptığı açıklamada, yasal olmayan araçların Adalar'a getirilmesine izin vermeyeceklerini ve toplama işleminin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, halkın ulaşımını ücretsiz sağladıklarını ve çocukların okullarına ücretsiz ulaşımını sağlayacaklarını ifade etti. Adalar Belediyesi ve emniyet güçleri, sokaklarda güvenliği sağlamak için kontrollerine devam edeceklerini aktardı. Son çalışmada, UKOME kararlarına uymayan 43 akülü araç toplandı.

05.07.2024 17:37
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Adalar Belediyesi ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçları toplamaya devam ediyor.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akülü araçlara ilişkin başlattıkları süreci kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

UKOME yönergesindeki şartları taşımayan araçların toplanması işleminin sürdüğünü belirten Akpolat, "Yasal olmayan bu araçların yenilerinin de Adalar'a getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bireysel akülü araçlarla yolcu taşımacılığı yapılması, ehliyeti olmayan ve 18 yaşın altındaki çocukların kullanımı, gün boyu merkezi noktalarda parklanmalar ve artan kazalar hepimizin malumu. Halkımızın pazar alanlarına ulaşımını ücretsiz sağlıyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın okullarına ulaşımını ücretsiz sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akpolat, sokaklarda ailelerin rahatça yürüyebilmesi, gençlerin bisiklete binebilmesi, çocukların oynayabilmesi ve Adalıların can güvenliği için emniyet, İBB ve Adalar Zabıtası olarak kontrollerine devam edeceklerini aktardı.

43 akülü araç toplandı

Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün yaptıkları çalışmada, UKOME kararları doğrultusunda yayalaştırılan alanlara akülü araçların ve bisikletlerin girişinin yasaklanması ve alan içinde park yapılmamasıyla ilgili karara aykırı hareket eden 43 akülü aracı topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi, UKOME Yönergesine Uymayan Akülü Araçları Topluyor - Son Dakika

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