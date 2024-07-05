Adalar Belediyesi, UKOME Yönergesine Uymayan Akülü Araçları Topluyor

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Adalar Belediyesi ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçları toplamaya devam ediyor.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akülü araçlara ilişkin başlattıkları süreci kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

UKOME yönergesindeki şartları taşımayan araçların toplanması işleminin sürdüğünü belirten Akpolat, "Yasal olmayan bu araçların yenilerinin de Adalar'a getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bireysel akülü araçlarla yolcu taşımacılığı yapılması, ehliyeti olmayan ve 18 yaşın altındaki çocukların kullanımı, gün boyu merkezi noktalarda parklanmalar ve artan kazalar hepimizin malumu. Halkımızın pazar alanlarına ulaşımını ücretsiz sağlıyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın okullarına ulaşımını ücretsiz sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akpolat, sokaklarda ailelerin rahatça yürüyebilmesi, gençlerin bisiklete binebilmesi, çocukların oynayabilmesi ve Adalıların can güvenliği için emniyet, İBB ve Adalar Zabıtası olarak kontrollerine devam edeceklerini aktardı.

43 akülü araç toplandı

Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün yaptıkları çalışmada, UKOME kararları doğrultusunda yayalaştırılan alanlara akülü araçların ve bisikletlerin girişinin yasaklanması ve alan içinde park yapılmamasıyla ilgili karara aykırı hareket eden 43 akülü aracı topladı.