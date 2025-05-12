Adalar'da Azmanbüs Eylemi - Son Dakika
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Adalar'da Azmanbüs Eylemi

Adalılar, İBB önünde azmanbüslere karşı eylem yaparak, Adalar'ın motorlu taşıtlara kapalı olduğunu savundu.

12.05.2025 15:39
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İETT'nin Adalar'da toplu ulaşım için kullandığı ve ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem düzenlendi.

Saraçhane'deki İBB binasının karşısındaki parkta bir araya gelen, aralarında "Adalar Dayanışma Ağı" üyelerinin de olduğu grup, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Zekiye Kürkçüoğlu, "İstanbul'un Adaları"nın dünya mirası ve kendilerinin yaşam alanı olduğunu söyledi.

Kürkçüoğlu, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın anayasal güvence altında olan bir hak olduğunu dile getirerek, her ay düzenli olarak Saraçhane'deki İBB binası önüne geldiklerini anlattı.

Şimdiye kadar tepkilerin İBB tarafından hiç dikkate alınmadığını belirten Kürkçüoğlu, "Adalar ilçesinin bütününün SİT alanı ilan edilmesinin gerekçelerinden birisi motorlu kara taşıtlarının kullanılmadığı, ulaşımın ve taşımanın sadece atlı taşıtlarla yapıldığı bir alan olmasıydı. 2020 yılından itibaren Adalar İBB-İETT marifetiyle bu niteliğini kaybetmiştir." dedi.

"Adalar ilçesinin kıyılarının tamamı işgal altında"

Kürkçüoğlu, son dönemde İBB yönetimindeki değişikliklere rağmen Adalar'daki yasa dışı uygulamaların azalmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Aksine yasa dışı uygulamalar artarak sürüyor. Biz de itirazlarımızı sürdürüyoruz. Adalar'da toplu taşıma, azmanbüs, otobüs, minibüs, adabüs olmaz. Adalar motorsuz alandır, motorlu araçlarla toplu taşıma yapılmasının yasal dayanağı yoktur. İBB-İETT fahiş fiyatla azami kar hedefiyle korsan taşımacılık yapıyor. Adalar ekonomik çıkar amaçlı korsanlığın, siyasi çıkar amaçlı haydutluğun, yasa, kural tanımazlığın hüküm sürdüğü bir ilçedir. Adalar ilçesinin kıyılarının tamamı işgal altındadır. İşgalciler kıyılarda yaşamı yok etmektedir. İBB de işgalcilerdendir. Büyükada'da BELTUR tarafından işgal edilen kıyılara yüksek ücretler ödemeden ulaşılması mümkün değildir."

Zekiye Kürkçüoğlu, UKOME kararına göre her türlü taşıt girişine kapalı olması gereken ada sokaklarının İETT'nin işgali altında olduğunu iddia etti.

Yayaların huzuru ve güvenliğinin ortadan kalktığını dile getiren Kürkçüoğlu, "Adaların en değerli kıyıları İETT tarafından işgal edilmiştir. Hiçbir yasal dayanağı olmaksızın peron olarak kullanılmaktadır. Buralarda kaçak yapılar inşa edilmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalar'da Azmanbüs Eylemi - Son Dakika

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