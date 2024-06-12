Adalar'da Caz Programı Müzikseverlerle Buluşacak

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen " Adalar'da Caz" programı, 27-30 Haziran arasında müzikseverlerle buluşacak.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, program bu yıl Elif Çağlar Jazz &Groove, İsmail Tunçbilek, Sarp Maden, Arto Tunçboyacıyan, What da Funk, Alice Francis, Anıl Şallıel & Sevda Alekperzadeh'in arasında olduğu yerli ve yabancı caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı'daki Adalar vapur iskelelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, konserlerin yanı sıra söyleşi, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları da yapılacak.

Sarp Maden, İsmail Tunçbilek, Elif ÇağlarJazz&Groove, Afroloji, Arto Tunçboyacıyan 1 To 3, Mustafa İpekçioğlu Miquartet, What da Funk, Anıl Şallıel & Sevda Alekperzadeh, Duende - Erdem Sökmen & Nağme Yarkın & Hasan Meten, Deli Bakkal ve Alice Francis, Büyükada'da sahne alacak.

Burgazada'a Barış Doğukan Yazıcı Quartet, Korhan Furtacı, Cansu Aslan ve Manuş-u Ala'nın, Heybeliada'da Onur Ataman Trio, Şenova Ülker Quartet, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın ve Ateş Tezer Trio'nun konser vereceği programda, Kınalıada'nın konukları ise Çağıl Kaya, İmer Demirer Quartet, Tolga Şanlı Power Trio ve KAPIKO olacak.

Adalar vapur iskelelerinde gerçekleştirilecek konserlerde ise dört gün boyunca Bestem Yuvarlak Jazz Quintet, Ayşenur Çınar Duo, Esra Gürçay Duo, Hot Shots Jazz Band, Gizem Gündoğdu Trio, Kaan Arslan Co., DJ The Diplobrat, Kamucan Yalçın & Friends, Elif Çohaz Duo, Gizem Ekiz Duo, Nisan Biçer Duo ve DJ Yakuza İstanbullularla buluşacak.

"Adalar'da Caz" konserlerin yanı sıra Büyükada Taş Mektep, yetişkinler için Street Jazz ve çocuklar için Solo Jazz atölyeleriyle Yüksel Aksu, Seren Yüce ve Cenk Erdoğan'ın gerçekleştireceği "Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Programın tamamına "kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilir.