Adalar'da toplu ulaşım tartışması yaşandı - Son Dakika
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Adalar'da toplu ulaşım tartışması yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Adalar ilçesindeki toplu ulaşımda kullanılan araçlar tartışma konusu oldu. Adabüs adı verilen araçların tescillerinin uzatılamaması nedeniyle hizmet veremediği belirtildi.

08.07.2024 22:22  Güncelleme: 23:09
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ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin oturumunda " Adalar'da toplu ulaşım" tartışması yaşandı. "Adabüs" adı verilen, yerli halkın "Azmanbüs" diye karşı çıktığı araçlara ilişkin CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Adalıların benimsediği Adabüs'lerin hizmet verememesinin sebebi, UKOME'de bu araçların tescillerinin uzatılamaması" dedi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumu Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Oturumda, Adalar ilçesindeki toplu ulaşımda kullanılan araçlar tartışma konusu oldu. "Adabüs" adı verilen, alanın dokusuna uygun olmadığını savunan yerli halkın "Azmanbüs" adını taktıkları ulaşım aracına ilişkin AKP Sultangazi Meclis üyesi Cemil Keskin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Keskin, Adalar sakinlerinin talepleri hiçe sayılarak motorlu taşıtların kullanılmaya başlandığını söyledi. Ulaşım ücretlerinin diğer ilçelere göre daha fazla olduğuna da dikkati çeken Keskin, "Trafik sorununa çözüm, vatandaşlarımız tarafından 'Azmanbüs' diye adlandırılan minibüsler midir? 65 yaş üstü, öğretmen, öğrenci indirimleri; araçtan araca geçişlerde kent içinde uygulanan aktarma indirimleri Adalar ilçemizde uygulanmakta mıdır" sorularını yöneltti.

Akpolat: Adanın dokusuna uygun araca bakanlıktan müsaade çıksın, ilk ben imza atarım

Toplantıda olan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, faytonların Meclis'te alınan oy birliği kararla kaldırıldığı süreci hatırlatarak "75-80 bine varan 5 aylık nüfusumuz var ve korkunç bir ulaşım sorunumuz var. Bu araçların tescillenmeme sorunu, UKOME'nin ve ilgili bakanlığın tescil şartı sorunudur. Adanın dokusuna uygun aracın ilgili bakanlık tarafından onaylandığında bugün mevcut çalışan minibüslerimizin İstanbul'un herhangi bir yerinde tekrar kullanılacağı aşikar. Minibüs, görüntü olarak yakışmıyor Adalar'a ama yaşanan bir kaos var. Bu kaosu da çözmek, her ilçede olduğu gibi büyükşehir belediyesinin görevi. Büyükşehir belediye başkanımızla bu konuda çok sık toplantılar yaptık. Adanın dokusuna uygun aracın tasarlanıp ilgili bakanlık tarafından müsaade çıksın, belediye başkanı olarak ilk başta ben imza atarım" diye konuştu.

Özcan: Tescili verenler ilgili bakanlık görevlileri

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da şunları söyledi:

"Faytonlar kaldırıldıktan sonra ortada boşluk vardı. Toplu ulaşım görevini de büyükşehir, İETT yapmak durumunda, kanuni olarak verilmiş bu görevi yerine getirmek durumunda. Adabüs olarak araçlar UKOME'den her yıl uzatma alarak ve birer yıllık sürelerle oradaki toplu ulaşımı gerçekleştiriyordu. En son yapılan UKOME toplantısında İETT'nin uzatma talebi kabul edilmedi. Adalıların benimsediği Adabüs'lerin hizmet verememesinin sebebi, UKOME'de bu araçların tescillerinin uzatılamaması. Adalar'da faytonları kaldıran da İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilgili bakanlık. Tescili verenler de ilgili bakanlık görevlileri, UKOME'de de onların çoğunlukları var. Oradaki durum budur."

Konuşmaların ardından önergenin başkanlık makamına sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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