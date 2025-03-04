Adalar Mimoza Festivali Başladı

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(İSTANBUL) - Adalar'ın doğa mirası mimozasını korumak, geleceğe taşımak ve tahribata yol açan kesimlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla ikincisi düzenlenen Adalar Mimoza Festivali "Mimofest" bugün başladı. Festival, 9 Mart'a kadar Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da gerçekleşecek.

Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi, Adalar Müzesi ve Adalar'ın ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Mimofest, Adalar'ın doğal mirasına ve çiçekçilik geçmişine bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. Katılımın tamamının ücretsiz olduğu ve 9 Mart'a kadar sürecek festivalin etkinlikleri arasında mimoza turları, sergiler, uzmanların katıldığı sunumlar, toplantılar, çocuk ve yetişkin atölyeleri, aralarında dört adaya dağılmış sokak müzisyenlerinin yer aldığı kapalı ve açık alanlarda konserler yer alacak.

Festival süresince Adalı kadınların mimoza temalı el sanatı ürünleri, adaların farklı noktalarında kurulan stantlarda satışa sunulacak.

Mimofest 2025 Düzenleme Komitesi'nin içinde Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi, Adalar Kültür Derneği, Adalar Halk Eğitim Merkezi, Adalar Müzesi, ADELSAD (Adalar El Sanatları Derneği), Burgazada Gönüllüleri Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, Cesaret Derneği, İSMEK (İBB-Enstitü İstanbul), Mimozada kuruluşları yer alıyor.