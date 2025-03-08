Adalar Mimoza Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Adalar Mimoza Festivali Coşkuyla Başladı

Adalar Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Adalar Mimoza Festivali, coşkulu etkinliklerle başladı. Başkan Akpolat, festivalin doğası, kültürel mirası ve kadınların gücü üzerine konuşmalar yaptı.

08.03.2025 12:21  Güncelleme: 14:08
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(İSTANBUL)- Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Adalar Mimoza Festivali (Mimofest), coşkulu etkinliklerle başladı. Festivalin açılışında konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Adalar'ımızın doğal, kültürel ve tarihi mirasını korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için hep beraber çalışmaya ve Adalar'ımıza yakışır festivaller yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükada Anadolu Kulübü'nde 7 Mart'ta düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısının ardından Belediye Başkanı Akpolat ve Mimofest Düzenleme Komitesi üyeleri bando eşliğinde Saat Meydanı'na yürüdü. Meydanda toplanan kalabalığın alkışları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un dans gösterileriyle karşılanan komite, festivali resmen başlattı.

Başkan Akpolat yaptığı açılış konuşmasında, festivallerin yalnızca bir eğlence aracı olmadığını vurgulayarak, "Mimofest, Adalar'a gönül vermiş kişi ve kurumların ortak ürünüdür. Adalar'da yaşamak, Adalı olmak, Adaların doğasına, tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu bilinçle, Adalar adına yakışır festivaller gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Mimozayı dalında görmek istiyoruz"

Akpolat, festivalin doğayı koruma misyonuna da vurgu yaptı. Festival boyunca mimoza yetiştirme, budama teknikleri, Adalar'ın çiçekçilik geçmişi ve mimozanın Adalar tarihindeki önemi gibi konular uzmanlar tarafından ele alınacak. Doğanın korunması gerektiğini hatırlatan Akpolat, "Bizler mimozayı dalında görmek, dalında sevmek istiyoruz. Mimoza dalları kırılmamalı, hoyratça koparılmamalı ve satılmamalı. Bu güzel doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Festivalde kullanılan tüm mimozaların, belediyenin bahçıvanlık eğitim programında temiz hasat yöntemiyle toplandığını belirten Akpolat, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Kadınların gücüyle organize edilen festival"

Festival organizasyonunun yüzde 90'ının kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Akpolat, "Bu organizasyonda yer alan, fikirleriyle ve el emeği ürünleriyle katkı sunan tüm emekçi kadınlara teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Akpolat, festivalin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan Eva Kent, Meclis Başkan Vekili Aytül Ekşiyan ve Adalar Vakfı Başkan Yardımcısı Melis Şeyhun Çalışlar'a özel teşekkürlerini iletti. Festival organizasyonuna katkı sağlayan Adalar Kent Konseyi, Adalar Kültür Derneği, Adalar Halk Eğitim Merkezi, Adalar Müzesi, Adalar El Sanatları Derneği, Burgazada Gönüllüleri Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, Cesaret Derneği, İBB Enstitü İstanbul İSMEK, Mimozada ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara da teşekkür edildi.

"Adalar'da festival coşkusu devam ediyor"

Saat Meydanı'ndaki açılış töreninin ardından festival kapsamında Adadans grubu muhteşem bir dans performansı sergilerken, sokak müzisyenleri de festival atmosferini renklendirdi. Mimoza temalı el sanatları ürünlerinin yer aldığı stantlar, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Festivalin ikinci gününde, Adalar Vakfı eski Başkanı Halim Bulutoğlu rehberliğinde, basın mensupları ve davetliler, Büyükadalı Teoman Göral'ın mimoza bahçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bulutoğlu, mimozanın Adalar tarihindeki yerine değinerek, Adalar'ın çiçekçilik geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Akpolat ise Adalar'ın doğal dokusunun korunmasının önemine dikkat çekerek, "Betonlaşan kentlere karşı, Adalar tüm güzellikleriyle dimdik ayakta durmalıdır" dedi.

4 Mart'ta başlayan Adalar Mimoza Festivali, 9 Mart Pazar akşamına kadar dolu dolu bir programla devam edecek. Festival programı, Adalar Belediyesi, Adalar Müzesi ve Mimofest'in sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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