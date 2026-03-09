Adalar Mimoza Festivali, Kadın Dayanışması, Sanat ve Barış Mesajları ile Sona Erdi - Son Dakika
Adalar Mimoza Festivali, Kadın Dayanışması, Sanat ve Barış Mesajları ile Sona Erdi

09.03.2026 15:07  Güncelleme: 16:29
Üç gün boyunca dört adada düzenlenen Adalar Mimoza Festivali’nde kadın dayanışması, dünya barışı ve sanatın birleştirici gücü vurgulandı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Mimoza fidanlarımızı dünya barışı ve kardeşliği için dikiyoruz. Farklılıklarımız zenginliktir" dedi.

Adalar'da bu yıl bir kez daha baharın habercisi mimozaların sarısı, kültür ve sanatla buluştu. Mimoza Festivali'nin en anlamlı anlarından biri mimoza fidanlarının dikildiği törenler oldu. Burgazada Madam Marta Koyu'nda dikilen fidanlar, Madam Marta ve özgürlük mücadelesi veren tüm kadınların anısına toprakla buluşturuldu.

Festival kapsamında farklı inançların bir arada yaşadığı Adalar'ın kültürel çeşitliliğini simgeleyen bir başka anlamlı etkinlik de Kınalıada'da gerçekleştirildi. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ile Panayia Rum Ortodoks Kilisesi bahçelerine mimoza fidanları dikildi.

Etkinliğe Akpolat'ın yanı sıra Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Levon Sadyan, Kınalıada Panayia Kilisesi Başkanı Foti Koçi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ada sakini katıldı.

Fidan dikiminde konuşan Akpolat, "Mimoza fidanlarımızı dünya barışı ve kardeşliği için dikiyoruz. Farklılıklarımız zenginliktir. Adalarımızda kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Tüm dünya için dileğimiz barış ve kardeşliktir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda savaşsız bir dünya ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkati çekti

Kınalıada'nın ardından Heybeliada'da da parklar mimoza fidanlarıyla buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü selamlayan Akpolat, fidanları kadınların mücadelesine ithaf ederek, "Mimoza fidanımızı bugün burada kadınlar için dikiyoruz. Kadınların umut vaat eden mücadelelerini selamlıyorum. Bu fidanlar kadın mücadelesinin simgesi olsun" diye konuştu.

Artan kadın cinayetlerine dikkati çeken Akpolat, İstanbul Sözleşmesi'nin hayati önemine de vurgu yaptı.

Festival kapsamında ayrıca Büyükada'nın unutulmaz simgelerinden, yardımseverliğiyle hafızalarda yer eden Yetvart Akdeniz, nam-ı diğer Horoz Reis de mezarı başında anıldı. Akpolat, Horoz Reis'in Adalar için önemine değinerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ezel Akay, sevenleriyle buluştu

Etkinlikler yalnızca doğa ve dayanışma vurgusuyla sınırlı kalmadı; sanat da festivalin önemli bir parçası oldu. Adalar Gelişim Derneği'nin 10 yıldır desteklediği Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası Oda Müziği Toplulukları dört adada sahne alırken; Adalar Belediyesi AdaDans Grubu da etkileyici performansıyla festivale renk kattı. Yönetmen Ezel Akay ise Büyükada Taş Mektep'te sinemaseverlerle bir araya geldi.

Festivalin sanat ayağında öne çıkan bir diğer etkinlik ise Taş Mektep'te açılan "Dokuma Mimozalar" sergisi oldu. Adalı, Tekstil/Dokuma Sanatçısı Gül Bolulu rehberliğinde Adalı kadınlar tarafından hazırlanan eserler, kadın emeğinin sanata dönüşümünü gözler önüne serdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında, kadın emeğinin görünürlüğü ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Mimoza bahçe gezileri

Festivalin fikir anneleri Eva Kent ile Işıl Sayın, Adalar Belediyesi, Adalar Müzesi, Adalar Kent Konseyi, Adalar Kültür Derneği'nin aralarında olduğu Sivil Toplum Kuruluşları tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Adalar Mimoza Festivali, baharın gelişini ve kültürün birleştirici gücünü kutlayan coşkulu anlara sahne oldu. Doğa, kültür ve sanatın iç içe geçtiği festival, hem Adalıların hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Festivalin en keyifli etkinliklerinden biri, mimoza bahçesi gezileriydi. Adalar Mimoza Festivali kapsamında, Adalar Müzesi tarafından düzenlenen bahçe turları, hem Adalılar hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Müze ev sahipliğinde gerçekleştirilen çocuk atölyeleri de hem küçüklerin hem de yetişkinlerin yüzünü güldürdü.

Lusavoriç Korosu'ndan unutulmaz bir akşam

Dört adada rengarenk etkinliklerle devam eden festival, müzikle taçlanan bir kapanış konseriyle sona erdi. Büyükada'daki San Pacifico Kilisesi'nin tarihi atmosferinde sahne alan Lusavoriç Korosu, çok sesli eserlerden oluşan repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Akpolat ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi ve Adalar Mimoza Festival Komitesi Başkanı Aytül Ekşiyan, açılış konuşmalarında Adalar'ın çok kültürlü yapısının ve birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yaparken; farklı dillerin ve melodilerin aynı sahnede buluşmasının barış ve kardeşliğin en güzel ifadesi olduğu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

