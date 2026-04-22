Adalet Bakanı'dan Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutuklanmasına ilişkin, "Babası tutuklanmıştı, anne de tutuklanmış oldu. Herhalde yeni deliller ortaya çıktı." dedi.

Bakan Gürlek, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin soru üzerine Gürlek, kendisinin soruşturma aşamasında görev aldığını, yargılamanın mahkemece devam ettiğini, mahkemenin delillere göre karar vereceğini söyledi.

Yargılamada bir usulün bulunduğunu belirten Gürlek, "Mahkeme salonlarında kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, orada yargılama faaliyeti yapılır. Selamlama konuşması gündeme gelmişti, böyle bir usul yok. Mahkeme salonlarını ayrı tutmamız gerekiyor. Hakimler kesinlikle buradaki siyasi tartışmalara göre karar vermezler, dosyadaki delillere göre karar verirler. Mahkeme salonlarının siyaset arenasına dönmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek, "siyasi dava" söylemlerine ilişkin ise sanıkların dosyadaki delillere göre savunma yapması gerektiğini, her şeyin yargılama sonucunda ortaya çıkacağını dile getirdi.

"Sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıldığı" iddiaları hatırlatılan Gürlek, belediye başkanlarının hangi partiden olduğunun öneminin olmadığını, ortada suç olup olmadığının önemli olduğunu belirterek, "Savcılık 'a partisi, b partisi c partisi' diye hareket etmez. Dosyanın kapağındaki şüpheli ismi savcıyı ilgilendirmez. Dosyadaki deliller savcıyı ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'li belediye yöneticileri hakkında da soruşturmalar yapıldığını, mahkumiyet kararlarının verildiğini vurgulayan Gürlek, "Savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını görüyoruz." yanıtını verdi.

"Boşanma davaları Yargıtay'a gitmeden kesinleşecek"

Adalet Bakanı Gürlek, yargılama süreçlerinin uzun sürmesine ilişkin yöneltilen soru üzerine, konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürlek, hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağının belli olduğunu, "hedef süre" uygulamasının devam ettiğini dile getirdi.

Hedef sürenin neden aşıldığına bakacaklarını ifade eden Gürlek, "Eğer burada hakimin şahsından kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan, yasal mevzuat düzenlemesi gereken bir şey varsa biz onu yapacağız." diye konuştu.

İhtiyaçlar doğrultusunda da yeni mahkemelerin kurulacağını belirten Gürlek, "Alo Adalet" uygulamasını da etkin kullanacaklarını bildirdi.

Gürlek, boşanma davalarının ortalama 1300 gün sürdüğünü, konuyla ilgili düzenleme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili özellikle üzerinde çalıştığımız bir paket var, 12. Paket. Burada boşanma konusunda çok önemli bazı değişiklikler yapacağız. Yani hakimlerimize, özellikle aile hakimlerimize takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hakim taraflar arasında bu saatten sonra evlilik birliğinin artık devam etmeyeceğine kanaat getirirse, otomatik olarak boşanma kararı verecek ama velayet, nafaka, vesayet bunlarla ilgili davaları tefrik edecek. Bu mesela getirmeyi düşündüğümüz bir konu. Diyelim ki boşanmak isteyen çift mahkemeye geliyor. Evlilik birliğinin bittiğine hakim kanaat getiriyor. Diyecek ki 'tamam siz boşanıyorsunuz' ama aralarındaki diğer ferilerini; yani maddi manevi tazminat, nafaka, velayet onları ayıracak, onlar devam edecek. Boşanma yönünden kararı kesinleştirecek. Tabii kusur aranıyordu, ağır kusur. Bunları 12. Paket'te çalışıyoruz, bunlarla ilgili önemli kolaylaştırıcı hükümler getireceğiz. Mesela boşanma kararı verildi ilk derece, istinafa gitti, istinafta onandı. Artık bu Yargıtay'a gitmeyecek. Çünkü hem ilk dereceden hem istinaftan geçmiş, kesinleşecek."

"Yasa dışı bahis suç olarak tanımlanmalı"

Adalet Bakanı Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda da kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Şubat ve mart ayında bütün başsavcılıklarımız yoğun bir çalışma yapmış." dedi.

Söz konusu eylemlerden toplumun bütün kesimlerinin etkilendiğini aktaran Gürlek, yasa dışı bahsin "suç" olarak değil "kabahat" olarak düzenlendiğini belirterek, "Bizim kanunlarımızda yasa dışı bahsi 'suç' olarak düzenlememiz gerekiyor. Oynatanda müeyyide var, oynayana da suç olarak düzenlenmesi gerekiyor. Meclis'ten geçmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Gürlek, sokak çeteleri konusunda da operasyonlar yapıldığını, bu çetelerin çocukları kullandığını anımsatarak, "Bizim suça sürüklenen çocuk kavramıyla ilgili sil baştan düzenleme yapmamız gerekiyor. 11. Yargı Paketi'nde bunlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. 12. Paket'te de bu konuda ceza artırımı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım"

Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin, okulun rehber öğretmeninin 13 kez saldırganı psikoloğa götürülmesini önerdiğini ancak ailenin bunu ötelediğini ifade etti.

Konuyla ilgili "velilik görevini ihmal" suçunun Türk Ceza Kanunu 233. maddesinde yer aldığına işaret eden Gürlek, "Tabii 233. maddedeki düzenleme biraz aslında çok sert bir düzenleme. Biz bunun artık bazı suçlarda, her işlenen suçta değil; işte adam öldürme ya da ağırlaştırılmış yaralama gibi suçlarda burada veli, babalık annelik görevini ihmal etmişse, bunun da bizce sorumlu olması gerekir. Bu konuda da çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin üzerinden babasına ait 5 tane silah çıktığını anımsatan Gürlek, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız da dün Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yaptı. Bununla ilgili de yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiği konusunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunan ve daha sonradan bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi durumunda kanunumuzda bir düzenleme yapılması gerekiyor. 6136 sayılı kanunda düzenleme var. Bir kere ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Maalesef bu yaşanan üzücü olayda da 5 tane silahı çocuk o gün okula götürüyor. Burada babanın özellikle bu silahları güvenli bir ortamda, güvenli bir yerde muhafaza etmesi gerekiyordu. 6136 sayılı Kanun'un 13. maddesinde bir bent düzenlemesi yapılması gerekebilir. Özellikle ruhsatlı silahların muhafazası konusunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması sebebiyle bir eylem gerçekleşmişse elbette burada bir sorumluluk olması gerekiyor."

Bakan Gürlek, TBMM'de 15 yaş ve üstü için sosyal medya kullanımına ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabını kullananların gerçek kişi olması gerektiğini kaydetti.

Kişilerin kendi adıyla sosyal medya hesabını kullanmak zorunda kalmayacağını vurgulayan Gürlek, konuyla ilgili katalog suçların belirlenerek hesabı kullananın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Gürlek, İsa Aras Mersinli'nin annesinin tutuklandığının belirtilmesi üzerine, "Babası tutuklanmıştı, anne de tutuklanmış oldu. Herhalde yeni deliller ortaya çıktı. Az önce söylediğim gibi, çocuğun acilen psikoloğa götürüleceğine dair rehber öğretmenimizin bir yazmış olduğu rapor var. Velilerimize bir temennide bulunmak istiyorum, lütfen çocuklarımızla ilgilenelim. Yani çocuklar maalesef özellikle ekran başında, sosyal medyada, oyunlarda çok vakit geçiriyor. Benim de çocuğum var, sürekli olarak takip etmek gerekiyor. Ebeveynlik aynı zamanda sorumluluk gerektiriyor, çocuklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

