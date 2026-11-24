Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında her öğretmenin izi olduğunu belirten Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımızın hayallerini büyüten, düşünce dünyalarını zenginleştiren, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."