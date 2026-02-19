Adalet Bakanı Gürlek Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı Ağırladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.