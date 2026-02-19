Adalet Bakanı Gürlek, Baro Başkanını Ağırladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve yönetimini kabul etti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı ve yönetimini Adalet Bakanlığında ağırladığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleki faaliyetlerine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baro Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.