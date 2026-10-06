Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin Maliye Bakanlığı ile SPK'nın önlemleri bulunduğunu söyledi. Devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde"
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6.10.2026 13:19:57. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında Maliye ve SPK'nın önlemleri olduğunu söyledi - Son Dakika
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