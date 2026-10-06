Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında şu an 85 şüpheli tutuklandığını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında şu an 85 şüpheli tutuklandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandığını açıkladı. Bakan, şu an itibarıyla 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu"
Kaynak: AA
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