Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasındaki olayı genele yaymamak gerektiğini söyledi

Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasındaki olayı genele yaymamak gerektiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında Türk piyasası ve Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu, gözbebeğimiz olduğunu belirtti. Gürlek, buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor"
Kaynak: AA
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