Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Heyetini Kabul Etti

Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Heyetini Kabul Etti
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Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir heyetini kabul ederek kentin ihtiyaçlarını ve projelerini ele aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'den gelen heyeti makamında kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan, AK Parti ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları, Gürlek'i ziyaret etti.

Görüşmede, Nevşehir'in ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra kentin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Ayrıca, turizm potansiyelinin geliştirilmesi, çevre yolu çalışmaları, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve adalet hizmetleri başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Gürlek, görüşmede yaptığı konuşmada, Nevşehir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerlerle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine işaret etti.

Nevşehir'i en kısa zamanda tekrar ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Gürlek, kentin kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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