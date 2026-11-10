Adalet Bakanı Gürlek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, saygı ve minnetle andı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, saygı ve minnetle andı.

Bakan Gürlek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu, Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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