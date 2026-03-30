Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek'ten "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

30.03.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirterek, "e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" seferberliğinin, bugün dünyanın en etkili çevre hareketlerinden biri haline geldiğini belirten Gürlek, sıfır atığın temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir model olduğunu vurguladı.

"Ortak Evimiz Dünya" manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımların hayata geçirildiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:"

"Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. e-Duruşma uygulamamız aracılığıyla 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirilmiştir. İzmir, Tarsus ve Sincan'da hayata geçirilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlanmaktadır. Gelecek nesillere temiz bir çevreyi miras bırakmak için çevre dostu ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:29:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.