Adalet Bakanı Gürlek'ten AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, " AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin 3 Kasım 2002'de sandıkta ortaya koyduğu güçlü iradenin, Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayarak Türkiye'nin istikrar ve kalkınma yolculuğuna yön verdiğini belirten Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara gelen AK Parti, insanı merkeze alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan siyaset anlayışını eser, hizmet ve yatırımlarla buluşturdu. Enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi.

Anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi; milli iradeyi hedef alan her türlü müdahale karşısında tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor."