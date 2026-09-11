Adalet Bakanı Gürlek'ten Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek'ten Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin açıklama:

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin, "İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefi doğrultusunda, yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay ve güçlü biçimde ulaştırılması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamdaki çalışmalardan birinin de Iğdır İdare Mahkemesinin kurulması olduğunu belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Iğdır ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine ilişkin karar, 11 Eylül 2026 tarihli ve 33367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Gürlek, Güncel, Yargı, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek'ten Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:12:56. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement