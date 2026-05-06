Adalet Bakanı Gürlek'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması

06.05.2026 00:37
Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin olumlu etkilerini vurguladı ve yasa dışı bahse dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sahada olumlu yansımalarının bulunduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Ankara Hakimevi'nde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Bölge milletvekillerinin fikirlerini önemsediğini belirten Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yansımalarına ilişkin, "Ben bizzat Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Sahada çok olumlu yansıması var." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı bahsin toplum için çok zararlı olduğuna vurgu yapan Gürlek, 81 il başsavcılığının yasa dışı bahisle mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Yasa dışı bahis oynamanın suç sayılması için bir düzenleme düşündüklerini aktaran Gürlek, "Bu illetten kurtulmamız lazım." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede en ağır cezaların bulunduğunu hatırlatan Gürlek, sadece cezayı daha da ağırlaştırmanın uyuşturucu kullanımını engellemeye yetmediğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, 6 cezaevinde, uyuşturucu suçlarından ceza alanların şartlı salıverilmeden 6 ay önce tedaviye başladığı bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Gürlek, "Yani tedavi süreci bittikten sonra İdari Gözlem Kurulu raporu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak. Yani uyuşturucuyu içeride bırakacak dışarıya temiz bir halde çıkacak. Rehabiliteye önem veriyoruz, bu konuda da çalışmamız var." bilgisini paylaştı.

"Ekip arkadaşlarımız tecrübeli"

Gürlek, faili meçhul cinayetlerin çözülmesine önem verdiklerini, "cinayet mi, intihar mı?" şüphesi bulunan dosyaları farklı bir gözle incelediklerini dile getirdi.

Toplumun beklentisinin, bu türden dosyaların çözüme kavuşturulması olduğuna işaret eden Gürlek, "Bunlarla ilgili biz bir ekip kurduk. Ekip arkadaşlarımızın da hepsi tecrübeli." diye konuştu.

Dosyalara müdahale etme yetkilerinin bulunmadığını vurgulayan Gürlek, dosyada eksiklikler varsa bunların incelendiğini aktardı.

Kaynak: AA

