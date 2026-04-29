Adalet Bakanı Gürlek: Umut Altaş Olayı Çözecek Kişi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'ye yönelik mutlak butlan davasının istinaf aşamasında olduğunu ve kararın ne zaman verileceğine dair bilgilerinin olmadığını ifade etti. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldığını ve iadesinin beklendiğini belirten Gürlek, 'Umut Altaş bence olayı çözecek kişi' dedi.

Bakan, sosyal medyada kimlik doğrulaması ve çocuk cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin 12. Yargı Paketi'nde yer alacağını, çalışmaların devam ettiğini söyledi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ise sürecin yönetiminin TBMM'ye ait olduğunu vurguladı. Rojin Kabaiş dosyasında cep telefonu çözümü için yerli ekip kurulduğunu, IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemenin Meclis'te olduğunu ifade etti.